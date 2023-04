Filme ‘Besouro Azul’, com Bruna Marquezine, ganha primeiro trailer

Atriz brasileira interpreta Jenny, parceira de aventuras do super-herói da DC

O filme “Besouro Azul”, aguardado longa-metragem da DC Comics com Bruna Marquezine, ganhou o primeiro trailer. O vídeo, que está disponível no canal da Warner Bros. Pictures no YouTube, mostra como o adolescente Jaime Reyes (Xolo Maridueña) ganha superpoderes ao ser picado por um misterioso escaravelho. Assista abaixo:

A atriz brasileira interpreta Jenny, parceira de Reyes nas aventuras para descobrir como ser um verdadeiro super-herói. Marquezine fez a dublagem de sua personagem para o português.

Repleto de efeitos especiais, “Besouro Azul” reúne um elenco estrelado, com nomes como Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcazar. O longa é dirigido por Angel Manuel Soto, a partir de um roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer. “Besouro Azul” estreia em agosto nos cinemas brasileiros.