Filhos de Gisele e Tom Brady terão ‘acesso ilimitado’ aos pais, diz revista

Os filhos de Gisele Bündchen, de 42 anos, e Tom Brady, de 45, terão “acesso ilimitado” aos pais, segundo informou uma fonte da revista People na quinta-feira, 3. Vivian, de 9, e Benjamin, de 12, poderão ver a modelo e o atleta, que se separaram após 13 anos de casamento, quando quiserem.

“Apesar de terem um calendário, nenhum deles impedirá os filhos de verem um ao outro. Não é quem eles são”, disse a pessoa anônima que seria próxima do jogador da NFL.

A fonte ainda afirmou que as crianças adoram ambos e não serão colocadas em um possível jogo de relação entre o ex-casal. “Elas não serão usadas como iscas (…) elas terão acesso ilimitado. Eles não são vingativos dessa forma”, completou.

Separação após 13 anos

O anúncio do divórcio veio após meses de especulação. A relação de Brady e Gisele teria se abalado depois do atleta desistir da aposentadoria do futebol americano.

Em outubro, eles confirmaram a separação com um comunicado nas redes sociais. “Com muita gratidão pelo nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos o divórcio amigavelmente”, escreveu a modelo no Instagram.

Já Brady disse que os dois pensaram muito a respeito e definiu a separação como “dolorosa”. “Mesmo assim, desejamos o melhor para nós enquanto seguimos em frente para novos capítulos que ainda não foram escritos em nossas vidas”, escreveu.

O casal também finalizou a divisão bilionária de bens. Juntos, Brady e Gisele tinham uma fortuna estimada em mais de R$ 3 bilhões.