Filho mais velho de Gisele Bündchen faz 14 anos e impressiona pela altura

Gisele Bündchen comemorou o aniversário de 14 anos do primogênito, Benjamin, fruto de seu relacionamento com Tom Brady, nesta sexta-feira, 8. Nas redes sociais, ela homenageou o filho e destacou a altura dele.

“Feliz aniversário para o menino mais doce! Você tem um coração gigante e me sinto muito sortuda por poder aprender com você todos os dias. Te amo muito! Obs. Um dia seu bebê ficará tão alto quanto você e você não estará pronta para isso”, escreveu a modelo no Instagram.

Os usuários da web ficaram impressionados que Benjamin está da mesma altura que a mãe, que mede cerca de 1,80 metros. “Chocada como o Benjamin tá enorme E só tem 14 anos, né?”, disse uma pessoa. “Que continue crescendo com esse coração doce”, comentou outra. “Gisele, manda ele parar de crescer”, brincou mais uma.

Tom Brady também mencionou a altura de Benjamin em homenagem ao aniversário do filho nas redes sociais. “Você cresceu tanto, e não apenas em altura. Você se tornou mais gentil, esperto e todo tipo de coisa incrível. Sua capacidade em fazer os outros rirem, talento para resolver problemas e suas infinitas habilidades de debate (risos) fazem de você uma força a ser reconhecida”, disse o atleta.

Além de Benjamin, o jogador e Gisele são pais de Vivian, de 10 anos. Brady também é pai de John Edwards, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.