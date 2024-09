Filho e viúva de Gal Costa entram em acordo por herança da cantora - O Liberal

Gabriel Costa e Wilma Petrillo, filho e viúva de Gal Costa, que morreu em 2022 em decorrência de um enfarte, chegaram a um acordo com relação à disputa pela herança deixada pela cantora. A informação foi confirmada ao Estadão por Vanessa Bispo, advogada de Wilma. Com o acordo apresentado à Justiça de São Paulo, ambos irão dividir os bens e dívidas deixados em inventário além dos royalties de execuções musicais até que a proposta seja homologada.

Em agosto de 2023, Wilma foi nomeada como inventariante dos bens deixados por Gal e publicamente, Gabriel a tratava como madrinha.

A disputa judicial iniciou quando o filho da cantora contestou o direito de herança à ex-empresária de sua mãe, e chegou a pedir a exumação do corpo. Na ocasião, o jovem afirmou que Wilma e a mãe não tinham um relacionamento e por isso ela não teria direitos sobre 50% dos bens.

As duas se aproximaram no início da década de 1990 e, recentemente, Wilma conseguiu reconhecimento de união estável. Quando a cantora morreu, elas moravam juntas em uma casa no bairro Jardim América, em São Paulo.