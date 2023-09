Filho de Pelé se casa com empresária: Você não vai sentir mais nem um segundo de tédio

Um dos filhos de Pelé, Joshua Arantes do Nascimento, de 26 anos, celebrou seu casamento com a empresária Bárbara Meireles no sábado, 16, em Brasília. A filha mais velha do Rei do Futebol, Kely Nascimento, de 55, publicou em seu Instagram uma foto da celebração e escreveu o seguinte: “Que família linda! Infelizmente eu não pude estar presente, mas praticamente estava lá graças ao live feed…”

Ela foi até corajosa em seguir o post carinhoso dizendo “Bárbara, bem-vinda a nossa família oficialmente (porque você já fazia parte bem antes de casar!). Nossa família não é muito grande mas é gigante em energia e amor! Vivemos intensamente, brigamos intensamente, nos divertimos intensamente, erramos intensamente e amamos um ao outro intensamente !!” Kely afirmou que não haverá mais tédio na vida de Bárbara: “E eu te prometo, nessa família você não vai sentir nem um segundo de tédio… Nem quando quiser. Eu desejo toda luz do mundo iluminando o caminho de vocês dois.”

Filho de Pelé e Assíria, Joshua é gêmeo de Celeste. Pelé já havia se casado uma vez, com Rosemeire dos Reis, em 1966, com quem teve tres filhos: Kely, Edinho, 52 anos, e Jennifer, 44. O jogador teve também Sandra (morta em 1966), fruto do relacionamento do jogador com a empregada doméstica Anisia Machado. Ela lutou na justiça para ter a paternidade reconhecida (só consumada em 1996, por força de um teste de DNA). E Flávia Kurtz, do relacionamento com Lenita Kurtz, que também lutou para ser reconhecida nos tribunais.