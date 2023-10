Cultura Filho de Faustão e filho de Gugu vão disputar a Batalha do Lip Sync no ‘Domingão’

Neste domingo, 1º de outubro, o apresentador Luciano Huck anunciou que o esperado encontro entre João Guilherme Silva, filho do Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, no quadro Batalha do Lip Sync já tem data para ocorrer: será na próxima semana, dia 8 de outubro.

Huck deu a notícia aos telespectadores do Domingo Com Hulk com empolgação.

“Vocês gostam de fofoca? Posso fazer uma fofoca antes do resultado?”, perguntou ele antes de anunciar o resultado da batalha entre Monique Alfradique e Giovana Cordeiro.

“Sabe qual vai ser a batalha da semana que vem? Semana que vem vai ser o filho do Gugu, o João, contra o filho do Faustão, o João Guilherme. Então, semana que vem… vai ser divertido! João e João Guilherme, estou esperando vocês aqui!”, completou.

O encontro, de fato, é inusitado. João Guilherme estará no palco do programa que seu pai, Faustão, comandou até 2021, quando decidiu deixar a TV Globo e assinar com a Band TV, depois de mais de 30 anos na emissora carioca.

João Augusto, por sua vez, estará no palco da atração que seu pai quase comandou. Isso porque, em 1988, Gugu foi contratado pela Globo para apresentar um programa nas tardes de domingo. O cenário já estava até pronto, mas Silvio Santos foi pessoalmente até a TV Globo falar com Roberto Marinho para desfazer o contrato com seu pupilo.

Sem Gugu, a Globo contratou Faustão que estreou o Domingão do Faustão em março de 1989.

João Silva e João Liberato, ao que tudo indica, seguirão os passos dos pais famosos. O primeiro, depois da aposentadoria de Faustão, que passou por um transplante de coração, ganhou um programa na Band. Já João Liberato recentemente visitou os estúdios do SBT e da Globo e manifestou o desejo de ser apresentador de TV.