Cultura Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia

Cristiano, da dupla com Zé Neto, disse que o filho caçula, Miguel, de 5 meses, passou por uma cirurgia cardíaca nesta segunda-feira, 20. No Instagram, o músico atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do bebê e aproveitou para prestar uma homenagem a ele.

“Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos já enfrentei tantas lutas pela vida como você! A dor de te ver passar por tudo é imensurável”, escreveu Cristiano no Instagram.

À reportagem, a assessoria do sertanejo informou que a operação foi bem-sucedida. “Ele deve ficar 72h na UTI em observação”, completou.

Pouco depois do nascimento de Miguel, Cristiano revelou aos seguidores que o bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, uma doença congênita rara que afeta o coração, ainda na barriga da mãe, Paula Vaccari.

No Instagram, o músico disse que receber a notícia foi um choque de realidade. “Me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma. Pensar na possibilidade de perder meu filho… Chorei muitas noites sozinho”.