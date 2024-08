Filha mais velha de Silvio Santos faz homenagem ao pai: ‘Já estou com saudades’

"Pai, meu amor, já estou com saudade, e o Brasil também. Obrigada por tudo", disse Cintia Abravanel nas redes sociais

Cintia Abravanel, 61 anos, a filha mais velha de Silvio Santos, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem ao pai, que morreu no último sábado, dia 17, aos 93 anos. A artista plástica compartilhou uma foto na qual aparece abraçada ao pai.

Silvio Santos e Cintia Abravanel – Foto: Reprodução / Instagram

“Pai, meu amor, já estou com saudade, e o Brasil também. Obrigada por tudo. Por cada conversa, lição de vida, carinho e, principalmente, seu amor. Você sempre brilhará para mim, pai. Sentirei sua presença em cada passo que der, guiada pelo amor que deixou. Eu te amo infinitamente”, escreveu Cintia, que é também mãe do ator e cantor Tiago Abravanel.

Cintia sempre manteve uma relação discreta em relação à vida pública de seu pai. Durante muitos anos administrou o Teatro Imprensa, de propriedade de Silvio Santos. Um pouco antes do pai morrer, Cintia disse, em uma entrevista, que a possibilidade do apresentador retornar para a TV não existia mais – Silvio se afastou do programa em setembro de 2022, deixando a atração sob o comando de outra filha, Patrícia Abravanel.