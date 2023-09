Filha de Tadeu Schmidt largou faculdade após sofrer homofobia: Não me sinto bem-vinda

A filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt, 21, contou que abandonou a faculdade onde cursava comunicação por sofrer preconceito entre os alunos e professores. Em entrevista ao jornal O Globo, Valentina Schmidt revelou que foi vítima de comentários homofóbicos na instituição.

“Um dos professores, em particular, fazia vários comentários homofóbicos sobre mim e também comentários ofensivos sobre meu pai”, disse ela. “Pensei: Não vou ficar em um ambiente onde não me sinto bem-vinda.”

Segundo a atriz, os comentários aumentaram após ela se revelar queer em uma publicação no mês do orgulho LGBTQ+. “Quando me assumi, isso gerou um alvoroço gigantesco. Entendi que, por conta da visibilidade que eu ganhei por ser filha do meu pai, isso ia acabar estourando”, contou. “Mas desde que eu postei, vi gente falando que fiz isso para chamar a atenção. Eu jamais faria isso. Fiz porque finalmente estava confortável comigo mesma e queria mostrar para o mundo que tenho orgulho de ser quem eu sou”.

Hoje, Valentina está cursando artes cênicas no Rio de Janeiro. “Não me arrependo de nada nessa minha jornada”, relatou. Ela estará em Annie – o Musical, no próximo dia 16, no Teatro da Gávea, no Rio.

“Se fosse há alguns anos, eu ficaria muito abalada com os comentários que vejo na internet, mas hoje em dia não me abala. Eu sofri bullying na escola por muito tempo e já lidei com todo tipo de comentário negativo. Se eu consegui lidar com isso, então não tenho medo. Tem comentários me atacando quase todo dia. Eu fico chateada com o que escrevem, sim, mas não deixo isso me abalar nem atingir as pessoas que eu amo.”