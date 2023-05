Filha de Paul Walker confirma participação em ‘Velozes e Furiosos 10’

Meadow Walker Thornton-Allan anunciou que fará uma participação no novo filme da franquia de Velozes e Furiosos. A filha de Paul Walker compartilhou a novidade nas redes sociais nesta quinta-feira, 11. No Instagram, a modelo publicou uma foto sua durante a gravação de Velozes e Furiosos 10. Ainda que não tenha sido revelado se a participação será uma figuração ou um papel com falas, é possível ver Meadow em um avião.

Na legenda da publicação, a filha de Paul Walker relembrou da infância nos sets de filmagem. “Uma prévia da minha participação especial em Velozes X. O primeiro Velozes foi lançado quando eu tinha um ano de idade! Cresci no set assistindo meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e muitos outros nos monitores”.

“Graças ao meu pai, nasci na família Velozes. Mal posso acreditar que agora também estou aqui. Com aqueles que estiveram ao meu redor para me ver crescer (…) Sou tão abençoada por poder honrar o legado de meu pai e compartilhar isso com ele para sempre”, celebrou.

O longa estreia no dia 19 de maio nos cinemas. Além dos retornos de Vin Diesel e Charlize Theron, a produção marcará ainda a estreia de Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno na franquia – e terá a participação de Ludmilla.