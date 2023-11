Filha de Mingau atualiza fãs sobre o pai: ‘Vai para uma clínica para se reabilitar’

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, está há dois meses na UTI. Em suas redes sociais, a filha do músico, Isabella Aglio, contou que o pai logo será transferido para uma clínica para se reabilitar.

“Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar”, escreveu Isabella. “As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás.”

Mingau foi baleado durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro, e encontrado em estado grave. O músico está internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, com evolução “lenta e gradual”, informou um boletim médico divulgado no fim de outubro.

“Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés até dar o sorriso mais lindo do mundo”, disse. “Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução.”

Isabella agradeceu também o apoio dos fãs de Mingau e lembrou que seguirá sem compartilhar fotos do baixista. “Não vou divulgar imagens do meu pai em estado de vulnerabilidade, onde não há consentimento”, reforçou.