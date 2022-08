Filha de Juliano Cazarré volta à UTI, passa por cateterismo e coloca stent

A filha de Juliano Cazarré precisou voltar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A pequena Maria Guilhermina havia recebido alta no dia 1º de agosto após ficar um mês internada.

A criança nasceu com uma doença rara, chamada Anomalia de Ebstein, e precisou passar por uma cirurgia cardíaca após o nascimento. Nesta sexta-feira, 12, a mãe de Maria, Letícia, revelou que a filha teve uma piora na saturação do oxigênio no dia anterior.

Por isso, a bebê precisou passar por um cateterismo e colocar um stent no coração -usado para desobstruir uma artéria. Segundo publicação nas redes sociais de Letícia, atualmente Maria está bem.

“Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou e começou a oscilar”, iniciou.

“Ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem. Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho para que ela aguentasse muitas horas em jejum, intubação, procedimento e extubação, agora nós duas só queremos ficar juntas e dormir.”