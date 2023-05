Filha de Glória Maria expõe saudades no Dia das Mães: ‘Eu te amo eternamente’

Através do seu perfil no Instagram, Maria Matta, uma das filhas de Glória Maria, que morreu no início de fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma metástase cancerígena no cérebro, compartilhou uma homenagem para a jornalista no Dia das Mães.

Na foto ao lado da mãe e da irmã mais nova, Laura, a moça de 15 anos citou a saudade da comunicadora e ressaltou que há 101 dias perdeu “a mulher mais importante de sua vida”. Nos comentários, recebeu palavras de apoio e consolo.

“Este é o primeiro Dia das Mães de vários outros sem você. Faz 101 dias que eu perdi a mulher mais importante da minha vida. Eu agradeço todo dia por você ser minha mãe e minha maior guerreira. Eu nunca vou me esquecer dos nossos abraços mais sinceros”, escreveu.

“Como eu sempre digo e vou sempre continuar dizendo, você é a minha maior inspiração e eu te amo como ninguém poderia amar na vida. Sou muito grata por ser sua filha. Você é um exemplo para mim, Obrigada por tudo sempre. Eu te amo eternamente.”

Glória decidiu adotar Maria e Laura em 2009, durante uma passagem pela Bahia. A jornalista declarava que não tinha o sonho de ser mãe, mas que o encontro com as meninas a fez mudar de ideia.