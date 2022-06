Filha de Elon Musk abandona sobrenome da família

O pedido de mudança de nome realizado pela filha de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, foi aprovado nesta quinta-feira, 23, de acordo com documento do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles obtido pelo site TMZ. Os motivos para a mudança incluem a necessidade de ser identificada legalmente como uma mulher e a vontade de se desassociar de seu pai.

A jovem de 18 anos realizou o pedido em abril e segue, agora, somente com o sobrenome de solteira da mãe, a escritora canadense Justine Wilson, com quem Musk teve um relacionamento de 8 anos até 2008. A nova certidão de nascimento refletindo as mudanças será emitida em breve pelo cartório estadual da Califórnia.

A mudança de sobrenome, por si só, não significa que a jovem perderá acesso à herança do bilionário, fundador da Tesla e da SpaceX. Entretanto, na petição, Vivian deixou claro que “não vivo e nem quero ter qualquer relação com o meu pai biológico, de qualquer jeito ou forma”.

A mãe, Justine, declarou apoio e orgulho da filha em tuíte publicado na última segunda-feira, 20, quando a petição foi a público.

Elon, Vivian e Justine ainda não se manifestaram publicamente sobre a aprovação.