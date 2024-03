Cultura Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, Shiloh Jolie Pitt decide morar com o pai, diz revista

Shiloh Jolie Pitt, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, decidiu morar com o pai após ele perder uma batalha judicial para sua mãe nos Estados Unidos, em um processo relacionado à venda de uma vinícola na França, a Chateu Miraval, que pertencia ao casal. As informações são da revista In Touch.

De acordo com a publicação, Shiloh decidiu morar com o pai em Los Feliz, na Califórnia, mesmo mantendo um bom relacionamento com a mãe. A decisão teria deixado Pitt extremamente feliz.

A publicação diz ainda que “Angelina não ficou feliz, mas ela reconhece que Shiloh é uma jovem adulta capaz de tomar suas próprias decisões”.

Pedido de divórcio

Angelina pediu a separação do astro em setembro de 2016, com quem teve seus filhos, sendo três deles adotados. Na época, a estrela alegou “diferenças irreconciliáveis” e Pitt disse que ficou “muito triste” e pediu “respeito aos filhos em um momento tão difícil”.

Em entrevista a revista Vogue, em 2020, na edição indiana, a atriz declarou que a decisão de se separar dele levou em conta os filhos. “Separei-me pelo bem estar dos meus filhos. Foi a decisão certa”, disse.

E em 2022, de acordo com o site Page Six, os advogados da famosa alegam que o astro “tomou posse” da vinícola Chateu Miraval. O processo indicava que o local pertencia 50% a cada parte. Na ação, Jolie pediu US$ 250 milhões de dólares (cerca de 1,3 bilhões de reais na cotação da época).