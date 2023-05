Filha de Beyoncé, Blue Ivy estreia nos palcos ao lado da mãe

Os fãs de Beyoncé foram surpreendidos durante o show da diva pop nesta sexta-feira, 26, no Stade de France, em Paris. Blue Ivy, de 10 anos, filha da cantora com o rapper Jay-Z, subiu ao palco e dançou ao lado da mãe a música My Power. O momento da menina mostrando que herdou o talento artístico dos pais viralizou na internet.

“Meu Deus, Blue Yve, eu te amo”, escreveu uma usuária do Twitter. “Eita como a Blue Ivy dança”, destacou outra. “Beyoncé e Blue Ivy, vocês quase me fizeram parar na UTI por causa dessa gracinha”, brincou outra. Beyoncé e Jay-Z também são pais dos gêmeos Rumi e Sir, de 6 anos.

A apresentação faz parte da turnê Renaissance World Tour, que teve início em 10 e maio, em Estocolmo, na Suécia. O show passará pela Europa, depois seguirá para a América do Norte e será encerrado no dia 27 de setembro, em Nova Orleans.

Essa é a primeira turnê solo da cantora após sete anos. A última, Formation, foi realizada em 2016. Depois disso, em 2018, a artista se apresentou com o marido, com a On the run II.