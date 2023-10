Filha da atriz Heloísa Périssé surpreende seguidores ao postar foto do pai

Luísa Périssé, filha da atriz Heloísa Périssé, compartilhou uma foto nas redes sociais do seu pai, o ator e comediante Lug de Paula, e surpreendeu os seguidores que não sabiam do seu vínculo familiar.

No post , Luísa posta uma foto ao lado da mãe, e brinca na legenda da foto. “Com essa mãe, a filha tinha tudo para ser linda. Mas, arrasta para o lado para ver o pai. Ai é f***”, escreveu. Na segunda foto do carrossel, a atriz coloca uma imagem do ator Lug de Paula caracterizado de Seu Boneco, famoso personagem do programa de comédia Escolinha do Professor Raimundo.

Alguns seguidores escreveram sobre a surpresa da “revelação”. “Sério? Você é filha do Seu Boneco?”, perguntou um usuário. “Você realmente é filha do Seu Boneco? Cara, eu não sabia”, escreveu outro. Nos próprios comentários, não só Luísa confirmou a informação, como outros perfis acrescentaram um detalhe importante: Luísa é também neta de Chico Anysio.

Heloísa Périssé e Lug de Paula foram casados de 1992 a 2001. Atualmente, a atriz é casada com o diretor Mauro Farias. Não há informações sobre o estado civil do comediante, que vive recluso em Florianópolis desde que decidiu abandonar a carreira de ator.