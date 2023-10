Filha da atriz Betty Faria diz ter vivido em ‘família tóxica’ e chama a mãe de ‘sociopata’

A astróloga e roteirista Alexandra Marzo, filha da atriz Betty Faria, publicou um longo desabafo no Instagram em que dizia ter vivido em um ambiente familiar “tóxico”. Ela, que também já foi atriz, ainda chamou a mãe de “sociopata” e “narcisista” e acusou Betty de usar a neta, Giulia Butler, “sempre que isso lhe convém”.

“Há muito tempo, me calei diante das injustiças e calúnias proferidas por minha progenitora à justiça e à imprensa”, escreveu Alexandra, que alegou viver “um sofrimento indescritível e de dimensões monstruosas” desde 2012. Ela relatou ter crescido em uma “família tóxica, altamente disfuncional, com uma mãe que se pode caracterizar como sociopata”.

A astróloga associou a relação da mãe com Giulia como uma das características de um transtorno narcisista e sociopata. “Não há lugar para amor nessas pessoas, apenas ganância, competição, inveja e muita raiva”, descreveu Alexandra, que disse que Betty já teria oferecido bebida alcoólica à neta quando Giulia ainda era menor de idade.

“Durante toda a minha vida, eu acreditava que minha mãe era emocionalmente imatura e carregava seus próprios problemas. Guardava esse segredo e tentava protegê-la, muitas vezes de si mesma. Entretanto, hoje, finalmente compreendo o que estava ocorrendo”, prosseguiu ela, dizendo que narcisistas possuem uma “maturidade emocional semelhante à de uma criança de aproximadamente 5 anos”.

Alexandra relatou que, quinze dias após a atriz ter oferecido bebida alcoólica a Giulia, teria sido processada pela mãe por, supostamente, impedir que Betty visse a neta. “Narcisistas não dialogam, apenas discursam. … Eu vivi um verdadeiro pesadelo que se arrastou por mais de uma década. Chega”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Betty Faria pedindo um pronunciamento sobre as acusações, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

O relato chega após a publicação de uma foto de Betty ao lado da neta durante uma participação no Festival do Rio nesta sexta-feira, 6. Alexandra se afastou da televisão em 1999 após atuar na novela Suave Veneno.

A roteirista é filha de Betty com o também ator Claudio Marzo, que morreu em 2015. Giulia é fruto do relacionamento da astróloga com Sean Butler e é estudante de cinema.