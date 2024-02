Figura materna é foco narrativo do 25º Espetáculo Via Crucis

Em nova roupagem, narrativa do Via Crucis assume a figura materna como ponto de enfoque – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Comemorando a 25ª edição do Espetáculo Via Crucis, de Santa Bárbara d’Oeste, o enredo da produção tem a figura materna como enfoque narrativo em 2024. A tradicional encenação da Paixão de Cristo será realizada de 26 a 31 de março, sempre às 20h, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

A montagem tem nova roupagem e concepção, com passagens da Bíblia que ainda não foram exploradas no espetáculo, de acordo com o diretor artístico, Otávio Delaneza.

“Traremos a figura da mãe como figura central em consonância com Jesus, fazendo uma contextualização com todas as mães e a importância delas nos contextos familiar, social, cultural e histórico – matriz que ressoará na própria dramaturgia e também na concepção de cenas”, disse.

Mostrando o lado das mães, o espetáculo ganhou uma nova narradora. A personagem Matre Myriam, que será interpretada pela professora de teatro, Vitória Eduarda Ezidio, trará a história do ponto de vista de uma mãe que perde o seu filho de forma tão perversa, a de Maria de Nazaré, mãe de Jesus.

“Myriam é uma mãe grávida que, acima de tudo, quer proteger seu filho e que sente a dor de Maria por ter visto seu filho ser torturado e morto”, explicou Vitória. “Para meu papel o público vai sentir um misto de emoções, saudade para aqueles que já perderam suas mães e nostalgia para as mamães que protegeram e viram seus filhos crescer”, disse a atriz.

Brunna Oliveira e Vitória Ezidio serão representações da figura materna no espetáculo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A voz da dor de Maria de Nazaré será da atriz profissional, bailarina e arte-educadora, Brunna Oliveira, que assume o papel pela segunda vez. A intérprete narrou o espetáculo no ano passado, quando deu vida a Espírito Santo.

“Fiquei extremamente feliz por representar uma personagem tão importante, principalmente vendo a perspectiva do espetáculo desse ano, esse foco sobre o amor materno, sobre ser mãe e sobre o cuidado de mãe. E é muita responsabilidade ao mesmo tempo, porque Maria foi a mãe das mães”, disse.

A atriz revelou que para interpretar uma personagem tão representativa se inspira nas mulheres mães de sua vida. “Minha mãe, minhas avós e minhas tias. Então minha Maria de Nazaré deste ano vai ter um pouquinho de cada mulher que eu amo e que eu admiro”.

Assumindo o texto da encenação novamente após 10 anos, o dramaturgo Almir Pugina teve inspiração na linguagem bíblica dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João – principal fonte de pesquisa e inspiração, com foco nos relatos históricos.

Vitória Ezidio, Brunna Oliveira, Gabriel Mazon, André Lima e Diego Daroz são elenco principal do 25º Via Crucis – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Outras fontes históricas serviram de informações para as construções dos diálogos das cenas e definições das passagens que serão encenadas neste ano.

“O que me motivou a seguir esse viés é a presença expressiva das mulheres dentro do projeto que sempre nos induz a pesquisar a importância da figura feminina tanto nas Escrituras Sagradas quanto nas Fontes Históricas de modo a dar oportunidade para que estejam como protagonistas nessa encenação. Trazê-las à Luz da histórica passagem de Jesus na Terra também é uma importante função desse Projeto”, explicou.

Completando o elenco principal estão Gabriel Mazon, que retorna mais uma vez como Jesus de Nazaré, André Lima como Satanás, e Diego Daroz, estreante no Via Crucis, é Pilatos.

Exposição

Exposição mostra história das 25 edições do Espetáculo Via Crucis – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Exposição mostra história das 25 edições do Espetáculo Via Crucis – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em comemoração às 25 edições do espetáculo, a exposição “A Paixão em Cenas” foi inaugurada nesta terça-feira (20), no Tivoli Shopping, em frente ao restaurante Coco Bambu.

Com painéis fotográficos expondo registros de diversas edições da encenação, a exposição valoriza a história de Santa Bárbara e da arte local. A Paixão em Cenas enaltece os artistas locais, sendo eles fotógrafos, atores, diretores, dramaturgos e figurinistas, bem como o público que mantém o “Via Crucis” em sua trajetória de vida.