Cultura ‘Fico pensando no filhinho dele, sou pai também’, diz motorista que atropelou Kayky Brito

Na madrugada de sábado, 2, o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado em frente a um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao volante, estava Diones Coelho da Silva, um motorista de aplicativo de 41 anos. Em entrevista à TV Globo, ele contou que estava abaixo da velocidade permitida na Avenida Lucio Costa.

“Eu achava que era 60 (km/h), mas aí o delegado falou que é 70 (km/h). Estava muito abaixo do limite da pista. Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada”, disse o motorista.

‘Estou muito abalado’

Em entrevista ao UOL Splash, Diones ainda comentou que está muito abalado com o estado de saúde do ator. “Fico pensando no filhinho dele, sou pai também”, disse à reportagem.

Kayky tem um filho de 1 ano e 8 meses.

Desde o dia do acidente, o motorista conta que está sem trabalhar. O carro, que é financiado, precisa passar por conserto, e ele não tem recursos para isso.

Além disso, segundo contou à reportagem, seu perfil foi bloqueado no aplicativo 99.

“Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando até agora uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino”, disse ao UOL Splash.

Embora a conta esteja ativa na Uber, o motorista não tem opção de carro para voltar às ruas.

“Os meus danos foram apenas materiais, graças a Deus. Não tem um dia que eu não pense como está o Kayky. Só peço a Deus que tudo fique bem e ele saia logo do hospital”, afirmou à reportagem.

Investigação

Logo após o acidente, o motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.

“O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A passageira levada por Diones, Maria Estela Lima, que estava acompanhada da filha de 10 anos, confirmou a informação em depoimento. “Estava tudo supertranquilo. Durante o impacto, que houve a colisão, meu corpo nem foi tanto para a frente, o que mostra também que o motorista estava em uma velocidade tranquila”, explicou.

Estado de saúde do ator

Na segunda-feira, 4, o ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito. No último boletim médico, divulgado na quarta, 6, o Hospital Copa D’Or atualizou informações sobre o estado de saúde do ator.

De acordo com o comunicado, Kayky Brito apresentou sinais de melhora evolutiva depois de ser submetido a novos exames de tomografia.

Ele permanece sedado e respira com o apoio de ventilação mecânica.