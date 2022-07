Festival Turá promove encontros de peso

Em sua primeira edição, o Festival Turá ocorre neste fim de semana no gramado do Auditório do Parque do Ibirapuera. Além de grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença e Emicida, o evento vai promover encontros no palco, como o que une Nando Reis e Jão – cantor que é apontado como uma das principais revelações do pop brasileiro.

Os dois lançaram recentemente o single Sim, regravação de uma música de Nando. Porém, no festival, os dois vão se encontrar pela primeira vez diante de uma plateia.

Jão se mostra feliz. “É uma honra compartilhar música e o palco com um artista como o Nando. Vai ser lindão”, diz ao Estadão. Nando Reis devolve o elogio. “As portas foram abertas na gravação de Sim e agora é passear por novos caminhos. Vamos cantar três músicas juntos. E pelo que rolou no ensaio, vai ser lindo. Esse rapaz canta muito bem, de forma muito bonita.”

Marina Sena

Outro destaque da nova geração, a cantora Marina Sena estará como convidada, junto com Illy, da apresentação do rapper Baco Exu do Blues. “Eu estou superanimada. Vai ser bom demais cantar com eles, artistas que admiro e dos quais gosto pessoalmente. A gente vai se divertir.”

Sáb. (2) e dom. (3), 11h/22h. Auditório do Ibirapuera. Lado externo. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. R$ 360/R$ 700. bit.ly/turafest

