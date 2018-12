Festival traz diversidade na música e na comida

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição de Verão 2018 ocorre na segunda e terça-feira, das 18h às 23h, em um novo local, em frente ao Parque Araçariguama, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, que passou por revitalização recente. A edição traz 16 restaurantes da cidade com opções gastronômicas e agrega apresentações musicais. A entrada é gratuita.

Nesta segunda-feira, os shows começam às 19h, com a banda Davy e os Jones, que traz sons autorais, misturando country, rockabilly, punk, dentre outras vertentes do rock. Em suas letras, cantadas em português, abordam temas fictícios e histórias baseadas em fatos ocorridos no interior de SP. Para 2019, programam a gravação do primeiro álbum. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Na sequência, sobe ao palco a Soul Blues, às 21h. A banda apresenta um som com influências afro-americanas e afro-brasileiras. Mistura blues, soul, jazz e classic rock, com produções autorais e releituras no repertório.

Na terça, será a vez da The New Drunks, às 19h, com um estilo baseado em música celta e irlandesa, misturando instrumentos tradicionais, como flauta, violino, acordeom e bandolim com a energia e atitude do punk e rock ‘n’ roll.

Já às 21h, a apresentação será da Single Pop, grupo de pop rock que completou dois anos de formação, lançou single e clipe no segundo semestre e já marcou presença em outros eventos de destaque na cidade, como o Rock Fest, Festival Gastronômico, Encontro de Veículos Antigos e Virada Cultural. Diversos artesãos também estarão presentes, em ambos os dias, levando seus produtos confeccionados à mão na Feira de Artesanato. A realização é da prefeitura.

DIVERSIDADE

No cardápio, bolinho de mandioca com pernil desfiado, parmegiana de Mignon em aperitivo, pizza portuguesa, pastel de brócolis com queijo, Big Hot Roll, bolinho de feijoada, lanche de linguiça, bruschetta de shimeji e de frango caprese, hot dog italiano, lasanha de nutella com recheio de ninho ou morango, bubble waffle, ceviche com chips de batata doce, acarajé, cone de mini salgados diversos, TNS Burger e medalhão de costela recheada com queijo.