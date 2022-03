Festival traz concertos gratuitos para Campinas

A 7ª edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira começa nesta terça-feira (22) em Campinas com uma agenda de concertos gratuitos, além de programação acadêmica. O festival é oferecido pela CPFL Energia em parceria com o Instituto CPFL.

O evento vai homenagear o multi-instrumentista João Donato, que é um dos principais nomes da MPB, e Liduino Pitombeira, compositor e pesquisador cujas obras formam o repertório de orquestras no Brasil e no exterior.

O Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas, recebe cinco concertos do festival. Nesta terça-feira, a Orquestra Sinfônica da Unicamp relembra composições executadas no festival ao longo dos anos. Na quarta, os dois homenageados estarão no palco para conversar com o público. A noite será encerrada com um concerto do grupo Unicamp Cello Ensemble.

Na quinta-feira, João Donato e convidados vão explorar um repertório com grandes composições que marcaram sua carreira. Na sexta-feira, Liduino Pitombeira e convidados apresentam um concerto que vai percorrer suas principais obras.

O festival termina no sábado com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com um concerto em homenagem aos dois músicos. As apresentações são gratuitas e começam às 20h. Os convites serão distribuídos duas horas antes dos concertos por meio do site sympla.com.br.

Na quinta e sexta-feira, a partir das 10h, o Instituto de Artes da Unicamp recebe mesas-redondas, recitais-palestra e apresentações artísticas que exploram as obras dos homenageados. Para participar, é preciso se inscrever no hall de entrada do instituto nos dias dos congressos.