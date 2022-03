Festival Pop Arte deve ter nova edição em 2023

“O Rei do Show”, do Ballet Art Sandra Godoy, encerra o festival no dia 31 de março – Foto: Divulgação

O Festival Pop Arte de Santa Bárbara d’Oeste entra na reta final de sua primeira edição, e a Secretaria de Cultura e Turismo já estuda retomá-lo em 2023. O primeiro evento oficial do calendário cultural da cidade após dois anos de pandemia teve até agora seis semanas de programação, com 14 espetáculos a preços populares no Teatro Municipal Manoel Lyra.

Secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix avalia que o evento cumpriu a missão de estimular a arte. “O Festival nasceu com o propósito de fomentar as diferentes expressões da arte, impulsionar a volta dos espetáculos ao palco e incentivar o público a prestigiar os artistas da região. Acreditamos que vem sendo um processo saudável de retomada e aos poucos estamos conseguindo bons resultados”, considera Evandro.

Ele destacou a importância da iniciativa para as pessoas retornarem ao teatro após o período mais crítico da pandemia. “Artistas que ficaram fora dos palcos por dois anos estão tendo a primeira oportunidade de exercer sua arte num espaço qualificado, e o público que deixou as salas de espetáculos está voltando à rotina cultural. O Pop Arte ainda não terminou, porém já discutimos sua retomada em 2023”, revelou o secretário.

Programação. Além dos dois espetáculos marcados para esta semana – “Uma história para Elise”, nesta quinta-feira, e “Causos de Alumiar”, no sábado – estão previstos mais dois eventos na programação.

O MB Circo leva ao palco um espetáculo inédito em 29 de março. “Vaga Avulsa” faz sua estreia no Festival Pop Arte, contando um pouco da história do encontro dos palhaços Nelson do Bigodinho, Polenta e Tico Toco. Os três palhaços concorrem para uma vaga de emprego em um circo, mas chegam muito cedo para a prova de admissão.

Enquanto esperam, vivem a ansiedade de estar no mesmo espaço com aqueles que podem tomar sua vaga de emprego. Entre armadilhas, deboches e pilantragens, cada um fará de tudo para desestabilizar o psicológico dos outros concorrentes e, assim, garantir sua chance de ter um lugar ao Sol.

O encerramento do Festival Pop Arte será no dia 31 de março com o espetáculo “O Rei do Show”, da Ballet Art Sandra Godoy. O show adapta uma peça da Broadway baseada em fatos reais.

A história acompanha P. T. Barnaum, um homem de origem humilde que cria uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele vislumbra como saída produzir um grande show estrelado por freaks, fraudes, bizarrices e rejeitados de todos os tipos.

A apresentação marca o retorno dos dançarinos da escola Sandra Godoy aos palcos, segundo a proprietária Mayara Godoy Duarte. Cerca de 60 bailarinos se apresentam nessa versão pocket do espetáculo, que terá os maiores sucessos do musical.

“Depois de dois anos sem pisar no palco, o pessoal está bastante ansioso e empenhado para fazer o show para o público. Até então, fizemos espetáculos gravados, mas quem dança tem que estar no palco, a galera está em êxtase”, disse Mayara.

Os ingressos para os espetáculos custam R$ 5 até um dia antes do evento e R$ 10 na hora. Eles podem ser comprados no ingressodigital.com ou então na bilheteria do teatro. As apresentações são sempre às 20h.