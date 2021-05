Festival online festeja aniversário de Beth Carvalho

Festa para a Madrinha do Samba reúne 14 artistas no próximo sábado, 29 de maio

A 21ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa festeja o aniversário de Beth Carvalho, que teria completado 75 anos no último dia 5 de maio. O festival vai ao ar nesse sábado (29), às 20h, no canal do projeto no Youtube.

Como de costume, Claudio Lins abre a noite, dessa vez em um dueto com seu pai, o cantor e compositor Ivan Lins. A festa para a Madrinha do Samba segue com Arranco de Varsóvia, Valéria Oliveira, Nilze Carvalho, Leo Russo, João Pinheiro, Roberta Spindel, Gabi Doti, João Pinheiro, Eduarda Fadini, Enzo Belmonte, Alana Moraes, Dayse do Banjo e a sobrinha de Beth, Lu Carvalho, ao lado de Carlinhos Sete Cordas.

Beth Carvalho tinha mais de 50 anos de carreira e uma discografia de 33 discos e 4 DVDs – Foto: Globo – Ramón Vasconcelos

Pioneiro na organização de festivais de lives durante o isolamento social, #ZiriguidumEmCasa foi uma iniciativa de Claudio Lins com o jornalista Beto Feitosa e começou na primeira semana de pandemia, quando os teatros foram fechados. O Festival seguiu com adesão de Ana Paula Romeiro e Maria Braga na produção.

#ZiriguidumEmCasa também foi pioneiro na preocupação de buscar uma remuneração para os artistas, abrindo uma conta para colaborações espontâneas do público durante as lives. A verba arrecadada é dividida entre uma instituição diferente a cada edição, os artistas que participam e a produção do festival.

As doações voluntárias podem ser feitas através do QR Code que vai estar no vídeo durante a exibição dos artistas ou pelo link.

O Festival já apresentou nomes como Leila Pinheiro, Baby do Brasil, Emanuelle Araújo, Biquíni Cavadão, Marcos Valle, George Israel, Benito di Paula, Pedro Luis, Roberta Campos, Roberta Sá, Zé Renato, Pedro Luis e Isabella Taviani.