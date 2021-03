Festival Mundo Pensante reúne nomes do cenário musical neste fim de semana

O Festival Mundo Pensante Online tem edição comemorativa de 10 anos nesta sexta (26) e sábado (27), e line-up que inclui Anelis Assumpção, Chico César, Di Melo, Funmilayo Afrobeat Orquestra, Luê, Metá Metá e UriaS.

A transmissão é gratuita pela página do YouTube do Mundo Pensante e tem início às 19h nos dois dias.

Transmissão do festival será pelo YouTube – Foto: Divulgação

O designer, músico, produtor e fundador do Mundo Pensante, Paulo Papaleo, comanda a festa, trazendo para o digital o conteúdo registrado no palco do Mundo Pensante.

Além das apresentações dos artistas convidados, serão exibidas performances compactas de novos talentos da música.

Confira a programação de sexta-feira

O cantor, poeta, pintor e compositor Di Melo, o Imorrível, é um dos grandes nomes da black music brasileira. Nessa apresentação, o artista reúne desde faixas do seu cultuado disco de estreia, Di Melo (1975), até novas produções.

Di Melo, o Imorrível, é um dos grandes nomes da black music brasileira – Foto: Lorena Dini

Com sua fusão de influências que misturam elementos da canção brasileira com a música africana, o jazz e o rock, o trio Metá Metá, formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) apresenta canções do seu último álbum “MM3” e algumas músicas de sua trajetória, como “Trovoa” e “Oya”.

A cantora e compositora Anelis Assumpção, filha de Itamar Assumpção, mistura afrobeat e grooves brasileiros nas canções de seu último álbum lançado, “Taurina” (2018). Além das faixas de seu terceiro trabalho, a artista revisita os discos, “Sou Suspeita Estou Sujeita Não sou Santa” (2011) e “Amigos Imaginários” (2014)

Além das faixas de seu terceiro trabalho, Anelis revisita os discos na apresentação – Foto: Renato Stockler

Já a DJ Vivian Marques une hip hop e um caldeirão de ritmos no comando das pick-ups.

Confira a programação do sábado

A cantora paraense Luê conecta o dub e o reggae à música latina e eletrônica, mas ainda com a presença da rabeca e de sons da região Norte do Brasil, marcas do início de sua trajetória. O single “Virou o Zoínho” (VICIEI) é um dos destaques do repertório dessa apresentação.

A cantora UriaS, compositora e modelo transexual, apresenta as músicas do seu EP de estreia.

Surgida em abril de 2019, a Funmilayo Afrobeat Orquestra é uma banda composta somente por mulheres negras: Stela Nesrine (saxofone), Larissa Oliveira (trompete), Sthe Araújo (percussão), AfroJu Rodrigues (percussão), Ana Goes (sax contralto), Suka Figueiredo (sax barítono), Priscila Hilário (bateria), Bruna Duarte (contrabaixo), Jasper (guitarra), Rosa Couto (voz e bloco sonoro), Tamiris Silveira (teclado) e Vanessa Soares (dança).

Durante a apresentação, a banda irá tocar faixas já conhecidas do público, como “Negração” e “Shuffering and Shmiling”.

Chico César passeia por antigas composições e apresenta músicas compostas durante a pandemia – Foto: Marcos Lauro

Chico César é compositor, cantor, jornalista e escritor. Autor de sucessos consagrados pelo público, como “Mama África” e “À Primeira Vista”, o paraibano tem nove álbuns lançados. Nessa apresentação, o músico passeia por antigas composições e apresenta músicas compostas durante a pandemia.

Um dos principais DJs brasileiros, DJ Nuts traz em seu DNA o repertório brasileiro, predominante em suas apresentações pelo mundo todo.