Festival Mimo abre inscrições para cinema e música instrumental

O festival Mimo abriu inscrições para dois de seus braços que mais cresceram nas últimas edições. O Festival Mimo de Cinema e o Prêmio Mimo Instrumental. Os músicos que tiverem entre 18 e 35 anos podem se inscrever até o dia 15 de julho pelo site www.mimofestival.com. Os principais critérios de avaliação dos candidatos serão originalidade, apuro técnico e inovação estética. Serão escolhidos oito artistas ou grupos musicais, de até cinco integrantes, por uma comissão técnica. Os escolhidos serão submetidos ao voto popular, que vai eleger quatro vencedores. Eles vão se apresentar com destaque na programação oficial do MIMO Festival, dividindo o palco com grandes atrações programadas para as edições de 2018. A divulgação dos ganhadores será feita no dia 21 de agosto, junto com a programação completa da edição do Mimo em Paraty (RJ).

O Festival de Cinema tem inscrições de filmes abertas até dia 3 de agosto pelo mesmo site. Poderão concorrer produções inéditas que tratem a música como tema central, em formatos curta, média e longa-metragem. Os candidatos devem descrever seu trabalho com detalhes, incluindo histórico e links para vídeos e registro das músicas. O material será analisado pela curadoria do Mimo junto com profissionais do setor, especialmente convidados para esta seleção.