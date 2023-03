Festival GRLS!: Manu Gavassi irá homenagear Rita Lee em show

Neste fim de semana dos dias 4 e 5 de março, acontece a segunda edição do Festival GRLS! no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. A proposta do evento é destacar a presença feminina na música, com somente mulheres no line-up.

O primeiro dia será marcado por Sandy, Jojo, Duda Beat, Mariah Angeliq, Margareth Menezes, Lexa e Rachel Reis. E, no dia 5 de março, Tinashe, ANAVITÓRIA, Alcione, Gayle, Blu DeTiger, Manu Gavassi e Majur serão recebidas pelo público.

Dialogando com a celebração da arte feminina, Manu carrega mais um nome para o palco do evento. Rita Lee será homenageada pela artista que, no mês passado, lançou sua releitura de Fruto Proibido, clássico álbum de 1975 da veterana.

“Não tem maneira melhor de honrar Rita e esse álbum do que em um festival 100% feminino”, comenta Manu em entrevista ao Estadão.

A cantora comenta que os fãs podem esperar um show “com a mesma energia do acústico MTV”, projeto que exibiu a primeira performance da versão de Manu. “Estou muito feliz, porque está sendo uma grande surpresa para mim”, inicia.

“Eu não imaginava que seria tão divertido gravar o acústico, o show será genuinamente divertido. Normalmente, sou muito perfeccionista com tudo que eu faço, foi um projeto muito afetivo e eu estava muito mais preocupada em me divertir e honrar essa artista”, afirmou.

“Poder celebrar esse álbum nesse show vai ser incrível”, garantiu. Por fim, Manu explicou que a energia do show se deve ao seu atual momento da carreira. “Eu vivo em um momento de muita liberdade criativa e comigo mesma”, avalia.

Serviço:

Data: 4 e 5 de março de 2023 (sábado e domingo)

Local: Centro Esportivo Tietê – São Paulo

Ingressos:

Pista pass (dá acesso a dois dias do evento): a partir de R$ 400,00

Pista premium pass (dá acesso a dois dias do evento): a partir de R$ 700,00