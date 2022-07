Festival Eurovision 2023 não vai mais acontecer na Ucrânia

O Festival Eurovision 2023 foi transferido da Ucrânia para o Reino Unido, segundo a BBC. Os organizadores do evento decidiram que o festival não poderá ser realizado no país de origem do grupo Kalush Orchestra, vencedor da edição de 2022, devido à guerra iniciada há cinco meses, após a invasão da Rússia. Como o Reino Unido ficou em segundo lugar na premiação deste ano, assume o local de base para a nova edição do festival.

Ainda de acordo com a BBC, não há informações até o momento sobre qual cidade vai sediar o evento, mas Glasgow, na Escócia, e Manchester, na Inglaterra, já manifestaram interesse.

A Ucrânia, representada pela Kalush Orchestra, se tornou em 2022 tricampeão do Festival Eurivision. A final do evento deste ano aconteceu em Turim, na Itália, País vencedor da edição 2021. Em 2020, não houve concurso por conta da pandemia da covid-19.

Um dos integrantes da banda, Oleh Psiuk, reforçou, no discurso da vitória, os pedidos de ajuda à Ucrânia e pela cidade de Mariupol, uma das mais devastadas pela guerra.