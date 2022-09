Cultura Festival do Rio anuncia programação internacional com filmes premiados

Entre os dias 6 a 16 de outubro, o Festival do Rio vai exibir, entre os quase 200 títulos, filmes premiados em festivais internacionais como Cannes, Sundance, Veneza e Toronto. Pela primeira vez, o festival vai contar com uma pré-estreia antecedendo a programação oficial e voltada para o público em geral. Serão sessões gratuitas e ao ar livre no Boulevard Olímpico, abertas a todos, nos dias 29 e 30 de setembro e 1 de outubro.

A seleção reúne cinco filmes que conquistaram o público. O musical La La Land: Cantando Estações abre a programação, que tem ainda as animações Encanto e Rio, a aventura infantil Tainá: Uma aventura na Amazônia e o filme inédito nos cinemas King: Meu Melhor Amigo.

O festival vai estar em diversos espaços da cidade, como o Circuito Estação NET de Cinema, no Kinoplex São Luiz, e o retorno ao Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, na Cinelândia. Além disso, o público ganha de volta um dos favoritos de edições passadas: o cinema ao ar livre na Praia de Copacabana.

Seleção de premiados

Na lista de filmes que já foram premiados estão Broker, de Hirokazu Kore-eda (Melhor Ator para Song Kang-ho no Festival de Cannes 2022); Nanny, de Nikyatu Jusu (Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance 2022); Holy Spider, de Ali Abbasi, com Zar Amir-Ebrahimi (Prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes 2022); EO, de Jerzy Skolimowski (Prêmio do Júri de Cannes 2022); Decisão de Partir, de Park Chan-wook (Melhor Direção no Festival de Cannes 2022); e Revelando Muybridge, de Marc Shaffer (Melhor Roteiro documental do Writers Guild of America 2022).

Ainda se destacam o longa Raymond & Ray, de Rodrigo Garcia, que foi exibido em Toronto; e Notre-Dame em Chamas, de Jean Jacques Annaud.

Première Brasil

A mostra especial Première Brasil ganha duas novas categorias do Troféu Redentor: Direção de Arte na competição oficial e Melhor Direção na mostra Novos Rumos. Haverá homenagens aos 60 anos de dois grandes marcos do cinema brasileiro: O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, e Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias. Além de uma homenagem especial para o diretor Breno Silveira, durante a exibição de Dois Filhos de Francisco ao ar livre na Praia de Copacabana.

Seleção internacional

A seleção internacional traz filmes de diretores consagrados como Amos Gitai (Uma Noite em Haifa), Frederick Wiseman (Um Casal: Sophia e Tolstói), Abel Ferrara (Padre Pio), Hong Sang Soo (Walk Up), Gianni Amelio (O Senhor das Formigas), François Ozon (Peter von Kant), Lav Diaz (Quando não há mais ondas) e Paul Schrader (O Contador de Cartas)

Os aguardados Close, de Lukas Dhont; Noites de Paris, de Mikhaël Hers; o nominado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro Argentina, 1985, de Santiago Mitre, com Ricardo Darín e Peter Lanzani; Sra. Harris vai a Paris, de Anthony Fabian, com Isabelle Huppert; Halloween Ends, de David Gordon Green; Call Jane, de Phyllis Nagy; Mali Twist, de Robert Guédiguian; Daliland: A vida de Salvador Dali, da cultuada diretora de American Psycho, Mary Harron; e My Policeman, de Michael Grandage, com Harry Styles.

Especiais

O Festival do Rio também vai apresentar uma uma seleção especial para os amantes do terror, que mescla clássicos com filmes super aguardados como Piggy, de Carlota Pereda; O Menu de Mark Mylod, com Ralph Fiennes; Halloween Ends, de David Gordon Green; Oldboy, de Park Chan-Wook; Grito de Horror, de Joe Dante. Além disso, terão espaços dois clássicos: Priscilla, a Rainha do Deserto, de Stephan Elliott, e E.T.: O extraterrestre, de Steven Spielberg.

A música tem destaque no Festival do Rio, tanto na seleção nacional quanto na internacional, com Cesária Évora, de Ana Sofia Fonseca; Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, de Daniel Geller e Dayna Goldfine. Entre os perfis transformados em filmes, destaque para Jane Campion, A Mulher do Cinema, de Julie Bertuccelli; e Amando Patricia Highsmith, de Eva Vitija.