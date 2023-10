Cultura Festival do Rio 2023: ‘A Batalha da Rua Maria Antônia’ é melhor filme; veja lista de vencedores

O Festival de Cinema do Rio anunciou sua lista de vencedores da Première Brasil na noite deste domingo, 15. A Batalha da Rua Maria Antônia, de Vera Egito, foi o grande vencedor da noite, como melhor filme de ficção.

A Batalha da Rua Maria Antônia retrata, em 21 planos sequência, o conflito entre os alunos das universidades USP e Mackenzie em São Paulo durante a Ditadura Militar, em 2 de outubro de 1968. O projeto é de 2009 e, entre muitas idas e vindas, só foi executado em 2022.

“Ele foi sendo modificado ao longo desses anos, fui reescrevendo o roteiro, a estrutura não se modificou, se passa em 24 horas, através do olhar dos estudantes no dia da batalha”, contou Vera ao Estadão em agosto do ano passado.

“Pesquisamos a estética das fotos e matérias da época e vimos que era tudo em 16 milímetros, então fizemos um filme em película em pleno 2022, um desafio enorme”, relatou, em referência ao fato de não existirem laboratórios que revelam esses filmes na América do Sul – o material teve de ser enviado a Londres.

O Dia que te Conheci, de André Novais de Oliveira, ficou com o prêmio especial do júri, composto por Laís Bodansky (presidente), Gaia Furrer, Isabél Zuaa, João Vieira Jr. e Renata Pinheiro. Lillah Halla levou na categoria de melhor direção de ficção por Levante.

O destaque nas categorias de atuação ficou com Pedágio, vencedor nas de melhor atriz (Maeve Jinkings), melhor ator (Kauã Alvarenga) e melhor atriz coadjuvante (Aline Marta Maia). O filme ainda levou como melhor direção de arte.

Na Première Brasil – Novos Rumos, mostra competitiva dedicada aos novos realizadores e novas linguagens da produção audiovisual brasileira, Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges, foi eleito como melhor longa.

O prêmio especial do júri, formado por Johnny Massaro (presidente), Beatriz Seigner, Jéssica Ellen e Pedro Bronz, ficou com A Alma das Coisas, de Douglas Soares. Houve ainda menções honrosas a Iracemas (Tuca Siqueira) e Bizarros Peixes das Fossas Abissais (Marão)

O Prêmio Felix, que contempla filmes de temática LGBTQIA+, premiou Sem Coração e o internacional 20.000 Espécies de Abelhas. O casal Nanda Costa e Lan Lanh foi agraciado com o Troféu Suzy Capó de personalidade do ano.

Vencedores do Festival do Rio 2023 (Première Brasil)

Melhor Filme de Ficção: A Batalha da Rua Maria Antônia, de Vera Egito. Produção: Paranoid Filmes

Prêmio Especial do Júri: O Dia que te Conheci, de André Novais de Oliveira. Produção: Filmes de Plástico

Melhor Direção de Ficção: Lillah Halla, por Levante. Produção: Arissas

Melhor Atriz: Maeve Jinkings, por Pedágio. Produção: Biônica Filmes e O Som e a Fúria, e Grace Passô, por O Dia que te conheci. Produção: Filmes de Plástico

Melhor Ator: Kauã Alvarenga, por Pedágio. Produção: Biônica Filmes e O Som e a Fúria

Melhor Atriz Coadjuvante: Aline Marta Maia, por Pedágio. Produção: Biônica Filmes e O Som e a Fúria

Melhor Ator Coadjuvante: Carlos Francisco, por Estranho Caminho. Produção: Tardo Filmes

Melhor Fotografia: Evgenia Alexandrova, por Sem Coração. Produção: Cinemascópio Filmes

Melhor Direção de Arte: Vicente Saldanha, por Pedágio. Produção: Biônica Filmes e O Som e a Fúria

Melhor Montagem: Eva Randolph, por Levante. Produção: Arissas

Melhor Roteiro: Guto Parente, por Estranho Caminho. Produção Tardo Filmes

Melhor Curta: Cabana, de Adriana de Faria. Produção: Adriana de Faria e Tayana Pinheiro

Melhor Documentário: Othelo, o Grande, de Lucas H. Rossi dos Santos. Produção Franco Filmes

Melhor Direção de Documentário: Daniel Gonçalves, por Assexybilidade. Produção: TvZero

Menção honrosa para Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos. Produção: Espiral

Vencedores do Festival do Rio 2023 (Première Brasil – Novos Rumos)

Melhor Longa: Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges. Produção: Plano 3 Filmes

Melhor Curta: Dependências, de Luisa Arraes. Produção: Cosmo Cine e Paris Produções

Melhor Direção: Ricardo Alves Jr. por Tudo o que você podia ser. Produção: Entrefimes

Prêmio Especial do Júri: A Alma das Coisas, de Douglas Soares. Produção: Acalante Filmes

Menção Honrosa para Iracemas, de Tuca Siqueira. Produção: República Pureza Olinda

Menção Honrosa para Bizarros para Peixes das Fossas Abissais, de Marão. Produção: Marão Filmes

Vencedores do Festival do Rio 2023 (Prêmio Felix)

Melhor Filme Brasileiro: Sem Coração, de Tião e Nara Normande

Melhor Filme Internacional: 20.000 Espécies de Abelhas, de Estibaliz Urresola Solaguren

Melhor Documentário: Orlando, Minha Biografia Política, de Paul B. Preciado

Menção Honrosa de Documentário: Assexybilidade, de Daniel Gonçalves

Prêmio Especial do Júri: Tudo o que você podia ser, de Ricardo Alves Jr.

Troféu Suzy Capó de personalidade do ano: Nanda Costa e Lan Lanh