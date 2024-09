Festival de Veneza 2024: Almodóvar vence, mas 'Ainda Estou Aqui' leva prêmio - O Liberal

O Festival de Veneza chegou à sua 81ª edição em 2024 e teve seus resultados divulgados na cerimônia de encerramento neste sábado, 7. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui foi anunciado entre os vencedores, na categoria de melhor roteiro. Já o Leão de Ouro ficou para o trabalho mais recente de Pedro Almodóvar, La Habitación de Al Lado.

No evento de hoje são confirmados os ganhadores das principais categorias, além dos premiados na mostra Horizons. Brady Corbet levou como melhor diretor, enquanto Nicole Kidman e Vincent Lindon ganharam como melhor atriz e ator, respectivamente.

Outros prêmios já foram entregues anteriormente, inclusive o GdA Directors Award, prêmio máximo da Giornate degli Autori (Jornada dos Autores), principal mostra paralela do Festival de Veneza, que ficou com o drama brasileiro Manas, da cineasta Marianna Brennand.

Vencedores do Festival de Veneza de 2024:

Melhor filme (Leão de Ouro): La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar

Grande Prêmio do Júri: Vermiglio, de Maura Delpero

Melhor diretor (Leão de Prata): Brady Corbet, por The Brutalist

Prêmio especial do júri: April, de Dea Kulumbegashvili

Melhor roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega, por Ainda Estou Aqui

Melhor atriz (prêmio Coppa Volpi): Nicole Kidman, por Babygirl

Melhor ator (prêmio Coppa Volpi): Vincent Lindon, por The Quiet Son

Melhor ator jovem (prêmio Marcello Mastroianni): Paul Kirchner, por And their Children After Them

Vencedores da mostra Horizons (curta-metragem) Festival de Veneza em 2024:

Melhor filme: The New Year That Never Came, de Bogdan Muresanu

Melhor diretor: Sarah Friedland, por Familiar Touch

Prêmio do Júri: One of Those Days When Hemme Dies, de Murat Firatoglu

Melhor atriz: Kathleen Chalfant, por Familiar Touch

Melhor ator: Francesco Gheghi, por Família

Melhor roteiro: Happy Holidays, de Scandar Copti

Melhor curta-metragem: Who Loves the Sun, de Arshia Shakiba