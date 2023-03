Festival de música eletrônica Ultra Brasil anuncia line-up com 75 artistas

Um dos maiores festivais de música eletrônica, o Ultra Brasil divulgou os nomes que compõem seu line-up, que terá 75 artistas animando o público. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de abril, no Vale do Anhangabaú, e os ingressos estão à venda. Axwell, Marshmello, Alan Walker e DJ Snake serão headliners na festa.

Dividido em quatro palcos, o evento reúne, além dos nomes de destaque no gênero, o Ultra Brasil conta com tecnologia de ponta. Veja a seguira os artistas que vão se apresentar, além do serviço completo, com preços e horários.

Palco Mainstage

Above & Beyond, Alan Walker, Axwell, Chemical Surf, DJ Snake, FTampa, Kasablanca, Marshmello, Nicky Romero, Oliver Heldens, Rod B & Rodrigo Vieira , Timmy Trumpet, Vini Vici, Vinne e Wade.

Palco Resistance

Binaryh, Dubfire b3b Nicole Moudaber b3b Paco Osuna, Enrico Sangiuliano, Gui Boratto, HI-LO, Ilario Alicante, Kölsch, Loco Dice, Melanie Ribbe, Pan-Pot, Popof x Space 92 presents Turbulence, Reinier Zonneveld, Sam Paganini e Solardo.

Palco Worldwide

Ace Ventura, Bliss (live), Bruno Furlan, Chapeleiro, Gabe, Hi Profile, Javier Bussola, Jay de Lys, Jessica Brankka, Major 7, Miguel Bastida, Morsei, Paksman, Roxe, Stryker, Wade, Wrecked Machine, Vegas e Vitor Vinter.

Palco Regional

Almanac, Ammo Avenue, Barja, Beltran, Bewav, Carol Fávero, Coppola, Deadline, Duarte, Duncan, Etta, Evokings, Groove Delight, Inndrive, Jord, Malifoo, Martin Trevy, Mojjo, Reezer, Riascode, Sandeville, The Fish House, Volkoder, Watzgood e Zuffo.

SERVIÇO

Ultra Brasil

Data: 21 (sexta-feira) e 22 (sábado) de abril

Local: Vale do Anhangabaú

Endereço: Av. São João, s/n – Centro Histórico de São Paulo (SP)

Abertura dos portões: 14h

Classificação etária: 18 anos

Informações: www.ultrabrasil.com

INGRESSOS

Passe Pista (para os dois dias do festival): Lote 1: R$ 1.300,00 (inteira) + taxas | R$ 715,00 (ingresso social) + taxas | R$ 650,00 (meia-entrada) + taxas

Passe Área Vip (para os dois dias do festival): Lote único: R$ 2.550,00 (inteira) + taxas | R$ 1.402,50 (ingresso social) + taxas | R$ 1275,00 (meia-entrada) + taxas

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO – MEDIANTE DISPONIBILIDADE

Estádio do Morumbi – Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Bilheteria 05, portão 5 – Próximo ao portão 15.

Endereço: Endereço: Av. Giovanni Gronchi 1866 – Morumbi, São Paulo – SP

Horários de funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h – Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.