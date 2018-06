Festa exalta a cultura japonesa em Sumaré

Sumaré será transformada em um “pedacinho” do Japão neste fim de semana. A Associação Nipo-Brasileira da cidade promove a 11ª edição da Festa da Semana da Cultura Japonesa. O evento é gratuito e ocorre no sábado, a partir das 19h30, e também no domingo, a partir das 11h. Além da gastronomia típica do País, os participantes poderão conferir diversas atrações, das mais diversas manifestações culturais japonesas.

Foto: Divulgação

Este ano, a festa celebra os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. A data está sendo lembrada por diversas associações dos descendentes no País. O objetivo do evento é apresentar um pouco da cultura asiática aos brasileiros, como também fazer seus descendentes relembrarem as tradições, que são tão valorizadas pelos japoneses.

Atrações

Uma das principais atrações da programação é o show de Ricardo Nakase, que participa do evento no domingo, às 13h. Ele atua como cover do cantor japonês Mikawa Kenichi, e também conquistou destaque pelas interpretações de cantores famosos do gênero musical japonês Enka. Nakase tem marcado presença nos principais eventos da cultura japonesa no Brasil.

Outra atração bastante prestigiada da programação é o mágico Ossamá Sato, reconhecido por suas participações em programas de tevê brasileiros. Ele participa da festa no sábado, às 20h40. E o Grupo Todos Nós encerra a programação do primeiro dia do evento com show musical tradicional às 21h30.

Acontece:

A 11ª Festa da Semana da Cultura Japonesa ocorre neste sábado, às 19h30, e domingo, às 11h. A entrada é gratuita. O evento ocorre na Avenida da Saudade, 1.499, Parque Florença.