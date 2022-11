Festa do Livro da USP volta a ser presencial e vai dar desconto mínimo de 50%

A Festa do Livro da USP 2022 será realizada presencialmente a partir desta quarta-feira, 9, depois de dois anos de venda online, na Cidade Universitária. Volta a chance de garimpar livros baratos nas banquinhas das principais editoras do Brasil, como a Companhia das Letras e a Todavia – e volta também a tradicional (e boa) aglomeração.

Para participar da 24ª Festa do Livro da USP, as editoras se comprometem em dar pelo menos 50% de desconto. Em algumas bancas, porém, costuma ser possível encontrar livros ainda mais baratos.

No ano passado, participaram mais de 170 editoras – comerciais, independentes e acadêmicas, de todos os portes e das mais diversas linhas editoriais. Este ano a participação é maior: foram confirmadas 185 editoras, que representam 250 selos editoriais.

Organizada pela Edusp, a feira segue até sábado, 12, na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), das 9h às 21h (no sábado, ela encerra às 19h). São três setores, entre a Praça do Relógio Solar e a Raia Olímpica: verde, azul e laranja. Confira aqui a localização das editoras.

Você pode ir à feira sem um planejamento prévio e garimpar os livros nas bancas das editoras, organizadas lado a lado dentro de uma grande e longa tenda. Mas se você já tem uma lista de livros que gostaria de comprar, ou se prefere fazer uma visita mais focada, a dica é entrar, antes, no site, localizar a editora e consultar a lista de livros que elas estão levando para a Cidade Universitária.

Nesta lista, você já confere o preço de capa e o valor que será cobrado na feira. Lembrando que muitas vezes as editoras selecionam, diariamente, alguns livros que são vendidos com desconto extra e que no final do evento os preços podem baixar ainda mais.

Se o plano for atualizar a biblioteca ou já garantir os presentes de Natal, considere levar uma malinha, ou uma mochila, ou até um carrinho de feira. O tráfego de pessoas costuma realmente ser intenso e carregar sacolas pode ser desconfortável – e ecologicamente incorreto.

Editoras na Festa da USP

Entre as quase 200 editoras participantes estão, por exemplo, 30 universitárias e 12 de HQs. E muitas de interesse geral, de diferentes lugares do Brasil, como, por exemplo, Companhia das Letras, Todavia, Autêntica, Autonomia Literária, Âyiné, Dublinense, 34, Faria e Silva, Global, Record, Hedra, IMS, Kalinka, Intrínseca, L&PM, Malê, Coletivo Negro, Martins Fontes, Perspectiva, Taschen, Solisluna, entre tantas outras.

Para crianças também há muitas e boas opções, como Pulo do Gato, Jujuba, Barbatana, Ôzé, Peirópolis, Aletria, Companhia das Letrinhas e Pallas Mini. Algumas editoras, como a Gaivota e a Biruta, também para crianças, vão estar na Cidade Universitária, mas aproveitaram para fazer promoção no site também.

24ª Festa do Livro da USP

De 9 a 12 de novembro

Horário: das 9h às 21h, de 4ª a 6ª, e das 9h às 19h no sábado

Local: Cidade Universitária (Av. Professor Mello Moraes, Travessa C)