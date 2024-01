Festa do Figo e Expogoiaba tem nove grandes shows neste mês de janeiro, em Valinhos

Inicia nesta sexta-feira (12) a programação da 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba, realizada em Valinhos, a cerca de 50 km de Americana. O evento segue até 28 de janeiro, totalizando três fins de semana, com nove grandes shows, sendo seis gratuitos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O show de abertura da Festa do Figo será às 21h, com o grupo Pixote. No primeiro sábado de evento (13), a atração será Zé Neto e Cristiano e a dupla Marcelo & Moreno. Já no domingo (14), às 20h, subirão ao palco Guilherme e Santiago.

A cantora Ana Castela se apresentará no dia 19 de janeiro – Foto: Mauricio Antonio_Divulgação

“A Boiadeira” Ana Castela voltará a Valinhos no dia 19, às 21h. A cantora participou na edição do ano passado, quando a Festa do Figo e Expogoiaba foi retomada com formato inédito.

Também no segundo final de semana a dupla sertaneja, Maik e Lian, além do cantor Vini Drumont, animarão o evento, no dia 20, às 21h. Já no segundo domingo, a partir das 20h, a animação da Festa ficará por conta da Turma do Pagode.

A programação do terceiro fim de semana do evento será aberta pela dupla Jorge e Mateus, no dia 26, às 21h. César e Paulinho e a Cantora Elis Justi serão as atrações do dia 27, às 21h. Encerrando a Festa no dia 28, às 20h, haverá show do Ira! e banda Charlie Brown Jr Cover.

Além do palco principal, a Festa do Figo contará com três palcos: Frutas, Tenda do Rock e Restaurante Italiano. Os espaços totalizarão 101 atrações musicais regionais e locais, além de 10 atrações gospel, sempre às quintas-feiras.

O público pode esperar grande variedade de frutas. A expectativa para essa edição é de 120 toneladas entre figo, goiaba branca e vermelha, atemoia, pitaya, figo da índia, seriguela e uva.

Também estão previstos leilões e exposições de frutas, encontros de carros, motos e bicicletas antigas, apresentações de artistas itinerantes e artistas plásticos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ingressos, camarote e área vip para todos os dias de programação estão à venda na administração do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, além de estarem disponíveis pelo site. Nos dias de shows os ingressos serão vendidos também na bilheteria na entrada principal. Todas as informações sobre o evento podem ser conferidas no site da Prefeitura de Valinhos.

Serviço: 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba

Dias: de 12 a 28 de janeiro de 2024

de 12 a 28 de janeiro de 2024 Local: Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini

Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini Endereço: Endereço: Rua Dom João VI, s/nº, Jardim Planalto, Valinhos

Endereço: Rua Dom João VI, s/nº, Jardim Planalto, Valinhos Abertura dos portões: sextas-feiras, a partir das 17h; sábados e domingos, a partir das 10 horas

Estacionamento