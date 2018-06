Festa de Santo Antônio termina neste domingo

No próximo domingo (24) acontece o encerramento da 118ª Festa de Santo Antônio realizada pela Basílica Santuário, em Americana. A maior edição da história já recebeu neste ano 54 mil pessoas em 11 dias de evento.

O destaque ficou para a apresentação da dupla Ricardo & João Fernando na sexta-feira (22). Com 12 anos de carreira, os sertanejos já emplacaram diversos sucessos nacionais como “Beijo de hortelã”, “Água de bar” e “Segunda-feira passa”. Foto: Divulgação

No sábado (23) a Festa de Santo Antônio contou com show duplo. A banda católica THD foi a primeira a se apresentar e na sequencia foi a vez de Mateus & Denilson subir ao palco. O encerramento acontece neste domingo, com a dupla Jack & Willian.

“Este mês de Santo Antônio que estamos encerrando foi vivido de maneira intensa. Seja na parte religiosa ou festiva, nossa comunidade se empenhou em proporcionar a todos um ambiente acolhedor e propício para o convívio familiar. Aproveito para deixar um convite a vivermos estes últimos momentos juntos”, comentou o reitor da Basílica, padre Leandro Ricardo.

A festa tem início sempre às 19h e acontece nos espaços ao redor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, localizada no centro de Americana. Uma ampla estrutura de tendas, cadeiras, mesas e mais de 30 barracas de alimentação foi montada para atender os visitantes.