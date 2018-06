‘Festa da Negadinha’ mantém tradição de duas décadas

A Festa da Negadinha, realizada pelos antigos moradores da Usina Santa Bárbara e seus descendentes, ocorre em sua 21ª edição neste domingo. O evento será realizado a partir das 9h, com entrada gratuita, e diversas atrações musicais, além de gastronomia típica. O encerramento da festividade ficará por conta da banda Negritude Júnior, sucesso do pagode anos 1990.

A programação começa com missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, seguida do cortejo e hasteamento do mastro dos santos, como manda a tradição do evento. Em seguida, ocorrem as apresentações musicais, no palco instalado no pátio da Usina Santa Bárbara, que foi revitalizado. Participam do evento a Corporação Musical União Barbarense, Banda Forrojáh e Banda Alto Astral, com a participação das passistas. Foto: pref

E direto da Cohab (Companhia Habitacional) Carapicuíba, o Negritude Junior encerra a programação da 21ª edição da festa com sucessos do pagode, que alcançaram o ápice nos anos 1990. Após diversas mudanças na formação, hoje o grupo continua em atividade com Claudinho, Nenê, Feijão e Ari. Desde o primeiro show, em 1986, o grupo já conquistou discos de ouro e platina, além de ter lançado diversos álbuns pela gravadora EMI. São deles clássicos como “Que Dure Para Sempre”, “Cohab City”, “Tanajura”, entre outros.

História

A Festa da Negadinha surgiu para proporcionar o reencontro dos ex-moradores do entorno da Usina Santa Bárbara, a qual foi inaugurada em 1914. O local foi desativado em 1995 e continua sendo um dos pontos de maior identificação do município. Nos últimos anos, com a revitalização do pátio, a Usina passou a ser palco de diversos eventos culturais, não só a Festa da Negadinha, como também o espetáculo “Via Crucis”, que mudou-se para lá em 2018.

ACONTECE: A 21ª Festa da Negadinha ocorre neste domingo, a partir das 9h. A entrada é gratuita. A Usina Santa Bárbara d’Oeste fica na Rodovia SP-135, Km 1, Residencial Dona Margarida.