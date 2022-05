Fernando Zor e Maiara reatam noivado: ‘Deus nos proteja minha noivinha’

Chega de vai e volta, agora é para o altar. Após anunciarem que estavam juntos novamente, tem mais uma novidade do casal Maiara e Fernando Zor.

Em publicação no Twitter neste sábado, 30, o sertanejo anunciou que eles também reataram o noivado.

“‘Uma lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois.’ Que Deus nos proteja minha noivinha, meu amor, minha vida”, escreveu Fernando na legenda da publicação.

Nos comentários do tweet, fãs do casal comemoraram a notícia. “Deus abençoe sempre vocês. Estão sempre em minhas orações”, comentou uma internauta.

A cantora e o sertanejo anunciaram que estavam juntos no último dia 17 de abril, quando Maiara & Maraisa se apresentaram em São Paulo com a turnê Metamorfose. No dia, Fernando cantou a música Madri, de sua dupla com Sorocaba, e ao final beijou a amada – o que deixou o público e fãs do casal animados.