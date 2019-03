Fernando Rocha comenta saída de Mariana Ferrão do ‘Bem Estar’

O apresentador Fernando Rocha, que deixou o Bem Estar, da Globo, em 27 de fevereiro, publicou um texto para sua colega Mariana Ferrão, com quem dividiu o comando do programa nos últimos anos. Nesta terça-feira, 19, ela também anunciou que sairá do programa e da emissora, com a qual não renovará o contrato.

“Terminou uma história. Uma travessia oceânica. A partida da Mari é a certeza do ciclo que se fecha”, escreveu Rocha, que ainda ressaltou o “momento tão único de agradecer quem esteve a seu lado por tanto tempo”.

“Aprendemos a dividir o falar e a entender cada gesto. Muitas vezes a gente chorou junto, mas muito mais vezes o que a gente fez foi viver intensamente cada uma dessas manhãs. Acho que a gente fez tudo certinho, né? Vida linda pra você, minha irmãzinha querida”, concluiu.

Confira a publicação abaixo: