Fernando é eliminado do ‘MasterChef’ e recebe proposta de Jacquin

O desejo de vencer o MasterChef acabou para Fernando, eliminado do programa na terça-feira, 2. Em sua última prova, ele levou a pior no preparo de um ballotine, um tipo de rocambole salgado.

Apesar de deixar a competição, o sonho do reconhecimento como confeiteiro segue para Fernando, que recebeu uma proposta inesperada de Érick Jacquin. “Eu tenho uma bela equipe de confeiteiros. Se quiser bater na porta lá, pode bater”, lhe disse o chef francês.

Em entrevista ao site da Band, Fernando comemorou a iniciativa do chef e demonstrou entusiasmo com o convite. “Sair da cozinha com o título de confeiteiro da temporada e com uma vaga no restaurante do Jacquin é um prêmio. O MasterChef vai continuar, a minha temporada não acaba aqui”, declarou.