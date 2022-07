Cultura Fernanda Vasconcellos revela perda no dia do nascimento do filho

Fernanda Vasconcellos fez um desabafo emocionante no Instagram, no último domingo, 24. A atriz revelou que no dia em que deu à luz Romeo, em 28 de junho, em São Paulo, ela perdia a cachorrinha de estimação Nina. O animalzinho morreu enquanto o bebê – seu primeiro filho com o também ator Cássio Reis – nascia.

Com uma série de imagens de Nina, Fernanda escreveu: “E no dia mais feliz da minha vida, na chegada do Romeo, a dor me pegou de surpresa: você me deixou e a sua ausência continua me machucando muito. Companheira das caminhadas, das comidinhas, das sonecas, da vida A mais viajada de todas, que curtia amarradona a cama dos hotéis”.

“Fiz tantos planos para você conhecer o Romeo, imaginei tanto, eu queria tanto mas não deu. Emoções extremas em um curto espaço de tempo. No dia que parecia ser perfeito, tudo fez sentido sem o menor sentido, alegria e dor. Pois é ainda bem que te beijei muito, te abracei muito, mimei e fiz tudo muito!”, completou a atriz.

Fernanda recebeu o carinho de vários artistas. “Nem fala. Muito amor”, escreveu Giovanna Antonelli. “A Nina está com o Johnzinho, amiga! Te amo!”, declarou Talitha Morete. “Amiga, sinto muito”, disse Regiane Alves.

Nascimento de Romeo

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis, que estão juntos desde 2015, anunciaram a chegada do primeiro filho do casal, Romeo, em postagem compartilhada no Instagram. Com uma foto da atriz ainda na cama do hospital segurando o pequeno e um terço em mãos, eles escreveram apenas “28/06/2022”.

Cássio também é pai de Noah, de 14 anos, do antigo casamento com a atriz Danielle Winits.