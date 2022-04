Fernanda Souza assume bissexualidade e apresenta namorada: ‘amor é amor’

Na noite desta sexta-feira, 22, a atriz Fernanda Souza assumiu o relacionamento com a namorada, Eduarda Porto. A artista revelou sua bissexualidade pela primeira vez e se declarou para a amada em uma publicação no Instagram.

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor. Fernanda e Eduarda”, escreveu a atriz.

O relacionamento é também o primeiro que Fernanda assume publicamente desde o término do casamento com o cantor Thiaguinho, em 2019. Apesar da separação, os dois continuam amigos e celebram a felicidade um do outro.

Na publicação de Fernanda, Thiaguinho escreveu: “Amor é pra sentir, não para entender. Falando em amor, eu amo muito vocês. Todo meu carinho e respeito… vocês sabem o quanto! E você tem que ser feliz porque você é f***. Eternamente ao seu lado”.

Nos comentários, artistas amigos da atriz comemoraram o novo casal. “Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ver duas das minhas melhores amigas namorando”, comentou o apresentador Bruno De Luca. “Lindas. Amo vocês”, escreveu a cantora Sandy.