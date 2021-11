Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comemoram aniversário da filha mais nova

28 out 2021 às 13:21 • Última atualização 28 out 2021 às 15:02

Os sorrisos imperam na foto na qual Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comemoram o aniversário da filha caçula. Maria Manoela completou dois anos de idade nesta quarta-feira, 27.

Os apresentadores também são pais dos gêmeos João e Francisco. “Maria Manoela, 2 anos de pura luz (e roxo na testa)”, brincou Fernanda Lima na legenda da foto no Instagram. A menina aparece com uma tiara repleta de estrelas, segurando uma espécie de “varinha de condão”. A publicação foi comentada por diversos amigos do casal, como Alinne Moraes, Astrid Fontenelle e a apresentadora Giovanna Ewbank.