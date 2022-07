Fernanda Keulla é internada com herpes-zoster

Quem acompanha Fernanda Keulla nas redes sociais e no programa Galera Esporte Clube, na RedTV!, notou a ausência da apresentadora nos últimos dias. Para informar o público sobre o motivo de seu afastamento, ela usou o Instagram, na última segunda-feira, 25, declarando estar doente.

Em uma imagem no hospital, Fernanda explicou que está internada desde a última quinta-feira, 21, para controlar a dor decorrente da herpes-zoster. Além disso, aproveitou para alertar sobre o assunto, esclarecendo que a condição é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo.

“A varicela é o vírus da catapora (que eu peguei na infância) que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, estresse, o vírus da varicela foi reativado, me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele”, informou.

Segundo ela, mesmo após receber alta deve continua o tratamento em casa. “Conto com as orações e paciência de vocês. Em nome de Jesus, já já estarei de volta”, finalizou a apresentadora.

Vale ressaltar que uma nova vacina contra o herpes-zoster foi lançada no Brasil em junho, e desde então está disponível em clínicas particulares do País. O imunizante deve ser administrado em duas doses, com intervalo de dois meses entre as aplicações.