Fernanda é eliminada do BBB 24′; veja detalhes

Fernanda foi a eliminada no Paredão do BBB 24 deste domingo, dia 31. Ela disputou a berlinda com Beatriz e Giovanna. As porcentagens foram as seguintes:

– 57,09% – Fernanda;

– 37,85% – Giovanna;

– 5,06% – Beatriz;

“Sinceramente, não planejei esse momento. Foi lindo, foi vivo, foi lúcido, foi colorido, teve sabor, teve cor. Sinceramente, não sei onde eu errei, mas também me questionei em vários momentos: ‘Será que é isso que eles tão querendo?'”, comentou Fernanda ao apresentador Tadeu Schmidt logo que deixou a casa.

A passagem de Fernanda pelo ‘BBB 24’

Fernanda viveu muito do que é possível dentro do Big Brother Brasil: venceu a Prova do Líder, a Prova do Anjo e foi castigada com o Monstro. Também foi alvo de diversas polêmicas que chamaram atenção das redes sociais do lado de fora da casa.

Uma delas surgiu graças a declarações consideradas capacitistas, como quando criticou Beatriz: “Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali.”

“Vocês ficam: ‘Não pode falar essas coisas’. Eu estou falando o que eu acho, que é dodói. Eu acho que ela tem problema, não acho nada normal ali. Acho que tem problema. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo”, continuou Fernanda.

Em outra ocasião, foi acusada de xenofobia: “Querer comparar o Davi que deve ter vindo do c* da Bahia com o Nizam, que fala nove línguas, já viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas, é complicado”, disse.