Felipe Simas sobre paternidade: ‘filhos são a consequência, não a prioridade’

Os filhos estão sempre em primeiro lugar? Não na visão de Felipe Simas. Em um texto curto e direto nas redes sociais, o ator falou sobre paternidade e a relação com a mulher, Mariana Uhlmann. “Eu sempre quis ser pai. Mas nunca pensei que a mulher com quem eu me casaria seria mais importante que meus filhos. Os filhos são a consequência, não a prioridade”, ressaltou. No Instagram, Felipe publicou uma foto na qual aparece abraçado com a mulher e se declarou. “Hoje, confio na fé que me leva a viver uma união tanto física quanto espiritual, continuamos unidos mesmo distantes”, concluiu. Felipe e Mariana são pais de Joaquim, Maria e Vicente e estão juntos desde 2016.