Felipe Neto anuncia que vai comprar livros para seguidores

O youtuber e empresário Felipe Neto prometeu comprar livros para alguns seguidores na tarde deste sábado, 23. “Monta seu carrinho apenas com livros, limite de R$ 100. Manda o print e me diz por que você que esses livros. Me segue. Até amanhã, vou escolher vários e pagar o pix”, anunciou em seu perfil no X (antigo Twitter).

Posteriormente, respondeu a quase 50 seguidores que pediram por livros com a seguinte mensagem: “Pode finalizar a compra. Coloca pagamento com boleto bancário e em seguida responde esse tuíte com o código do boleto. Vou efetuar o pagamento entre hoje e amanhã”.

Na lista de livros que Felipe Neto prometeu comprar para seguidores constam autores como Stephen King, François Truffaut, Davi Kopenawa e ele próprio, além de obras conhecidas como Harry Potter (J. K. Rowling) e Os Irmãos Karamazov (Fiódor Dostoiévski) e 1984 (George Orwell).

Não é a primeira vez que Felipe Neto faz ações buscando incentivar a leitura. Em dezembro de 2022, também comprou alguns livros para fãs em postagem parecida, e, durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2019, distribuiu 14 mil livros com temáticas LGBT.

É possível conferir a lista completa de livros que Felipe Neto afirmou que vai comprar aos seguidores nas respostas ao tuíte principal postado por ele no X (antigo Twitter).