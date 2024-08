Felipe Coutinho, um governante israelita, depois de participar da primeira temporada da novela bíblica ‘Reis’

A Record vem apostando em novelas com jeito de série, com diversas temporadas, como aconteceu em “Gênesis”, exibida em 2021, e “Reis”, atualmente no ar. Com isso, não é raro que atores que já fizeram parte da trama retornem em papéis distintos. Felipe Coutinho vive isso agora, na pele do governante Ben-Abinadabe, que comanda uma região importante de Israel na história. Antes, ele esteve na primeira fase da obra, na pele de Ner, um comandante do exército de Israel, personagem que dividiu com André Di Mauro.

“É um desafio enorme dar vida a um segundo personagem dentro da mesma trama. Mas são histórias diferentes, motivações que destoam e, principalmente, objetivos divergentes. A nação é a mesma, mas o universo é completamente outro”, analisa.

No texto escrito por Cristiane Cardoso, Ben-Abinadabe é genro de Salomão, cuja trajetória foi contada nas duas fases passadas, “A Decadência” e “A Sucessão”. “Meu personagem cresce na trama e seu arco dramático chega ao ápice em meados da 11ª temporada da série”, avisa Felipe. Para a preparação, ele apostou numa construção mais interna, focando no íntimo e nas camadas psicológicas de seu papel. “Preciso entender e não julgar. Então, começo com os estudos de texto e, conforme as preparações físicas e mudanças de caracterização acontecem, o componho por completo”, diz.

São os workshops práticos, na verdade, que parecem instigar mais o ator. “O manuseio de armamentos e a locomoção com cavalos é completamente fora da minha realidade. Isso me ajuda demais no que diz respeito à transferência de universos. É uma viagem no tempo gradativa”, entrega ele, que sempre foi apaixonado pela teledramaturgia e pelo cinema. “Sou o fã que realizou o sonho de trabalhar com o que consumia. Sempre, quando criança, via novelas e filmes com meus familiares. Cresci e fui apresentado ao teatro, ainda como espectador. A admiração e crença no sonho me fizeram dar o passo inicial de tentar compreender mais como funcionava o processo para ter esse ofício de atuar”, conta.

Nome completo: Felipe Coutinho Aniceto Costa.

Nascimento: 7 de outubro de 1999, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Ulisses, na peça “Odisseia de Homero”. “Foi a peça de conclusão de um curso técnico de três anos que fiz e se tornou impossível esquecer porque a gente falava de raízes, de dizer não à desistência”.

Interpretação memorável: James McAvoy como Kevin Wendell Crumb em “Fragmentado”, suspense psicológico escrito e dirigido por M. Night Shyamalan e lançado em 2016.

Momento marcante na carreira: “O que vivo hoje. Eu e um amigo e sócio estamos levantando um clássico do teatro norte-americano. Somos atores e produtores desse projeto. Apesar de ainda não ter se concretizado e chegado em seu objetivo final, sem dúvidas já é um marco para mim, enquanto ator”.

Com quem gostaria de contracenar: Rodrigo Santoro.

Ator: Leonardo DiCaprio.

Atriz: Adriana Esteves.

Novela: “Bom Sucesso”, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e exibida originalmente pela Globo entre 2019 e 2020. “Pelo resgate da literatura em uma teledramaturgia e por ter sido minha primeira”.

Vilão marcante: Scar, de “O Rei Leão”. “É uma vilania debochada. Gosto muito da inspiração em Cláudio, de ‘Hamlet’, minha obra preferida de William Shakespeare”.

Personagem mais difícil de compor: “Os biográficos. Substituir o processo integralmente criativo e dar lugar ao trabalho de algo que já existiu. Imagino que seja, além de diferente, dificílimo e, na mesma proporção, interessantíssimo”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: “Um personagem muito mental, com conflitos internos grandes e, principalmente, que racionalize tudo. Trabalhar no silêncio, nos pensamentos infinitos e indecisões. Poucas palavras ditas, mascarando muitos monólogos internos”.

Filme: “Se Eu Fosse Você”, lançado em 2006 e dirigido por Daniel Filho.

Série: “Os Outros”, criada e escrita por Lucas Paraizo e lançado em 2023 pelo Globoplay.

Autor: William Shakespeare.

Diretor: Martin Scorsese.

Medo: “De uma vida não vivida”.

Projeto: “Me apresentar em todos os estados do Brasil com um texto que seja muito importante”.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, na faixa das 21h.