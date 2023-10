Cultura Feirante viraliza com paródia de Bruno Mars para vender alface e couve-flor

Após sua passagem pelo The Town, Bruno Mars ganhou um “cover” em Santos, litoral de São Paulo. Um feirante viralizou nas redes sociais ao recriar o sucesso Locked Out of Heaven.

O homem foi gravado durante a feira na Avenida Francisco Glicério, no bairro Campo Grande, no último sábado, 7, vendendo alface e couve-flor no ritmo da canção.

O registro da performance do comerciante, feito por Igor Yudi no Tiktok, possui mais 4 milhões de visualizações e mais de 12 mil comentários. Veja aqui .

“Pra quê paguei o The Town?”, brincou ele na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas enalteceram a criatividade do feirante: “Não tá fácil para ninguém, Bruno Mars fazendo um extra”, brincou um usuário. “Nunca mais vou ouvir essa música como era antes”, complementou outro.